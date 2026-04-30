「混じりっけのない慈愛の心。簡単にマネできることじゃない」「最後、幸せそうに笑っていて良かった」と感動を呼んでいるのは、一度取り逃した野犬の保護に挑む光景。 野犬が必死に逃げようとしていた理由とその後の結末が、再生回数100万回を超える感動を届けています。 【動画：『ごめん、絶対に…』一度捕り逃した野犬→必死に逃げようとして…涙腺崩壊する『逃亡の理由』】 噛まれながらも、絶対に連れて帰ると心に