昨季から直近8試合の成績を紹介米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は今季、規定投球回数に達していないものの5試合に登板し、2勝1敗、30イニングを投げ34奪三振、防御率0.60と好成績を残している。ただ、その裏にある悲しい事実が。米国ファンから同情の声が相次いでいる。大谷が今季5試合目の先発となった28日（日本時間29日）の試合では、104球を投げ6回5安打2失点（自責1）9奪三振と力投。しかし援護に恵まれず、チーム