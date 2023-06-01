【モデルプレス＝2026/04/30】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の佐々木舞香と俳優の堺雅人が出演するマクドナルドの新CM「普通のマックじゃ物足んねえ。」篇が5月6日より全国放映される。【写真】26歳イコラブ人気メンバー「サムライマック」豪快に食らいつく◆佐々木舞香＆堺雅人、新CMで初共演2021年にレギュラーメニューとなり、2025年4月に5周年を迎えた「サムライマック」の新CMでは、「サムラ