バイオものづくりは、工業バイオテクノロジーを核心とし、遺伝子工学や合成生物学といった手段を利用し、微生物や酵素、細胞といった有機体を通して物質の加工や転化を行うグリーンで低炭素な技術だ。生産や生活の各分野に急速に進出している。福建省漳州市華安県の山間に広がる茶畑で春の茶摘みが行われている。茶農家の陳晨輝（チェン・チェンフイ）さんは機械による茶摘みが終わった後、茶の病害虫防除のための散布作業を