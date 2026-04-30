29日、東京・福生市で高校生をハンマーで殴った後、自宅で立てこもっていた男が警察の目をかいくぐって逃走し、行方が分からなくなっています。■殺人未遂などの疑い夜も家宅捜索と現場検証29日夜、事件のあった現場近くで、警視庁が家宅捜索と現場検証を行っているということです。藤裏陽（news zero）「午後9時半すぎです。いま、規制線がはられました。自宅の方には捜査車両が2台とまっているのが確認できます。いま、警視庁