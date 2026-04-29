愛情があって結婚したはずなのに、急に旦那に触られたくないという気持ちになることはありませんか。夫婦間にあって当然のスキンシップがとれず、精神的な病気ではないかと悩む妻も多いようです。【写真】「禿げてきてみっともない」「見てて疲れる」…夫婦間で人格否定旦那に触られたくないと感じるのは、妊娠や出産でホルモンバランスが変化する際によくみられる特徴です。また、夫に対する不満から嫌悪感をもってしまう妻も多く