お笑いコンビ「バナナマン」日村勇紀（５３）が体調不良で休養することになった。かねて超がつくほど暑がりだったというが、昨年から寒さに敏感になる?異変?を見せていたという。相方の設楽統（５３）は２９日放送のフジテレビ系「ノンストップ！」で、日村について「病院に行ってお医者さんに診てもらったら一回、ガッツリ休んだほうがいいんじゃないかということになって（休養）発表になった」と神妙な面持ちで明かした。