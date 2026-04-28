X（旧Twitter）上で、映画「侍タイムスリッパー」の外伝ドラマ「心配無用ノ介 天下御免」のエキストラ募集をめぐる投稿が物議を醸しています。問題となっているのは、安田淳一監督および作品公式アカウントが4月27日に行った募集告知です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■7000円の実費負担に賛否7月にBS-TBSで放送予定の「心配無用ノ介 天下御免」は、第48回日本アカデミー賞で最優秀作品賞を受賞した映