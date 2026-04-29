◆パ・リーグ西武３―０日本ハム（２９日・ベルーナドーム）日本ハムは西武に敗れて連勝ならず。ロッテが楽天に勝利したため、３月２９日以来の単独最下位に転落した。５回には二塁・カストロの失策、野選も絡み２失点。失策数は両リーグ断トツの２６となり、守備が乱れ、勝利につなげられなかった。新庄監督は、５回無死一塁、源田の投手前の犠打を一塁にベースカバーに入った二塁・カストロが正面の送球を落球した場面