大分市は28日、住居手当およそ74万円を不正受給したとして、25歳の男性職員に対し、減給の懲戒処分を行いました。 28日付けで減給10分の1・2か月の懲戒処分を受けたのは大分市の道路維持課の25歳の男性技師です。市によりますと、この男性技師は2026年3月までの29か月間、住居手当あわせておよそ74万円を不正受給していたということです。4月1日、市に告発する匿名の手紙が届いたことで発覚しました。 住居手当は自分で家賃を