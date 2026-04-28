ABEMAのオリジナル声優レギュラー番組『声優と夜あそび』2026シーズンのMC新体制が発表された。 （関連：【画像】番組MC17人の手書きコメント） 『声優と夜あそび』は、月曜日から日曜日まで人気声優がタッグを組んでMCを担当するオリジナルバラエティ。2018年4月から放送を開始し、今年で9年目を迎えた。 2026シーズンは、月曜日から日曜日まで毎日午後10時より1時間半にわたり放送。月曜日から金曜日