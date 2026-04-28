ABEMAのオリジナル声優レギュラー番組『声優と夜あそび』2026シーズンのMC新体制が発表された。

（関連：【画像】番組MC17人の手書きコメント）

『声優と夜あそび』は、月曜日から日曜日まで人気声優がタッグを組んでMCを担当するオリジナルバラエティ。2018年4月から放送を開始し、今年で9年目を迎えた。

2026シーズンは、月曜日から日曜日まで毎日午後10時より1時間半にわたり放送。月曜日から金曜日は生放送、土曜日・日曜日は収録での放送となる。

MC陣は前シーズンに引き続き、歴代最多となる総勢17名体制となり、榎木淳弥、日笠陽子、戸谷菊之介が初就任。あわせて、2024シーズンまでMCを務めた畠中祐、仲村宗悟が1年ぶりにMCとして復帰する。

各曜日のMC編成は、月曜日を安元洋貴と榎木、火曜日を日笠と芹澤優、水曜日を小野賢章と畠中、木曜日を浪川大輔と下野紘、金曜日を関智一と戸谷、土曜日を岡本信彦と八代拓、日曜日を森久保祥太郎と仲村がそれぞれ担当。

また、月に一度「コネクトWEEK」として月曜日から金曜日まで1週間の夜あそびを届けるほか、土曜日または日曜日にはゲストを迎えて1時間半の生放送を行う「繋（コネクト）」のMCとして、金田朋子、川島零士、番組公式キャラクターのそびーが出演。今年は新たにYouTubeコンテンツの配信も行うという。

あわせて、2026シーズンのMC17名から手書きメッセージが到着。日笠は「0時には寝る私が夜あそぶ…だと！？」、下野は「いろいろとハミ出していけたらと、思っていますっ！！」、戸谷は「華金を彩る。」など、個性あふれるメッセージが寄せられている。

なお、番組は放送後1週間、最新回を無料で視聴可能だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）