捜査関係者によると、28日午後1時45分ごろ、東京都葛飾区の路上でかばんを盗まれたと110番があった。現場からはかばんをひったくったとみられる複数人が逃走。5千万円相当の金塊が入っていたとの情報があり、警視庁が調べている。