中国企業のAlibabaが高性能な動画生成AI「HappyHorse 1.0」の公式サイトを公開しました。HappyHorse 1.0は正式公開前からAI比較サイトのArtificial Analysisで世界最高スコアを獲得して話題となっていたモデルです。Googleアカウントでサインインすれば無料で使用可能だったので、実際に動画を生成してみました。Happy Horse: The Simple, All-in-One AI Video Platformhttps://www.happyhorse.com/Do you ever notice the magic h