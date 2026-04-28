北海道の人気動物園で起きた前代未聞の事態。警察に事情聴取されている30代の男性職員が妻に「残らないよう燃やし尽くしてやる」などと脅していたとみられることがわかりました。【写真を見る】焼却炉がある園内の動物病院などを捜査する警察以前から妻に「燃やし尽くしてやる」と脅迫か旭川市民「友達とも『動物園久々に行きたいね』と話をしていて。動物園でそういうこと起きるんだなと、すごい驚きだった」「怖いですよね。地元