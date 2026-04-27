25日昼ごろ、大館市釈迦内の民家敷地内でクマが目撃されました。釈迦内地区では先週もクマの目撃が多数寄せられていて、警察が注意を呼びかけています。大館警察署の調べによりますと25日正午ごろ、大館市釈迦内字相染台の民家の敷地内にいるクマ1頭を、庭で作業をしていた50代の男性が目撃しました。クマの体長は約50センチです。釈迦内地区では、通学路の警戒にあたっていた警察官がクマを目撃するなど、先週も目撃情報が多数寄