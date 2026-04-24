あなたは読めますか？突然ですが、「踵」という漢字読めますか？体の一部を指す言葉で、足偏（あしへん）がついているので見当はつくかもしれませんが、いざ読み上げるとなると迷ってしまう方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「かかと」でした！踵とは、足の裏の後ろ側の部分のことです。漢字の右側にある「重」という字は、重なりや重厚さを表し、体重を支える最も重要な部分であることを象徴しています。また、靴