「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が23日までにXを更新。参政党の神谷宗幣代表の投稿した写真についてツッコミを入れた。神谷代表は22日午前8時31分に「靖國神社の春季例大祭に合わせて、『みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会』の皆さんと昇殿参拝をさせていただき、党を代表して玉串奉奠してきました。今年は他党も例年よりたくさんの国会議員の方が参加されていらっしゃいました。英霊の