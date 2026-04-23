サムスンは2026年に、同社初となるメガネ型スマートグラス（通称「Galaxy Glasses」）を発売する見通しです。このデバイス用と思われるアイコンが、最新の「One UI 8.5」および開発中の「One UI 9」の双方で確認されたと報じられています。 ↑That Josh GuyのXアカウントから。 このアイコンは、One UI 8.5のBluetoothデバイス一覧で見つかりました。一覧というのは、Galaxy BudsやGalaxy Watchなど、スマートフォンやタブレ