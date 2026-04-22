グーグルから純正Androidスマートフォン「Google Pixel 10a」が発売されました。Google Pixel 10シリーズの中でも手に取りやすい79,900円（税込）からという価格設定でありながら、上位モデル譲りの先進的なAI機能や進化したカメラシステムを惜しみなく搭載したスタンダードモデルです。 Google Pixelシリーズで初めての試みとなる日本限定モデル「Isai Blue」もあわせて、実機を詳しくレポートします。 ↑Google Pixel 10a