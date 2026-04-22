グーグルから純正Androidスマートフォン「Google Pixel 10a」が発売されました。Google Pixel 10シリーズの中でも手に取りやすい79,900円（税込）からという価格設定でありながら、上位モデル譲りの先進的なAI機能や進化したカメラシステムを惜しみなく搭載したスタンダードモデルです。

Google Pixelシリーズで初めての試みとなる日本限定モデル「Isai Blue」もあわせて、実機を詳しくレポートします。

↑Google Pixel 10aのカラバリ。左が「オブシディアン」、右が日本限定モデルの「Isai Blue」。

さらに洗練された手軽さ

グーグルの純正スマートフォンは、特に性能と価格のバランスが良いPixel aシリーズが日本で人気を獲得しています。最近は「Google Pixel 10 Pro XL」のように画面サイズが大きなスマホや、「Google Pixel 10 Pro Fold」のようなフォルダブルスマホも注目されていますが、Pixel 10aの大きな特徴のひとつは絶妙なサイズ感です。

Pixel 10aも、2025年モデルのPixel 9aと同じ6.3インチの有機ELディスプレイを採用しています。本体の横幅が73ｍｍに抑えられているので、筆者のように比較的手が小さなユーザーでも無理なく片手で操作できます。

Pixel 10aのディスプレイは、Pixel aシリーズ史上で最も高いピーク輝度を実現しています。HDRコンテンツの表示時には最大3000nitsに達し、通常時でも最大2000nitsの輝度を確保。日中の明るい屋外環境でも画面の視認性が高く、地図の確認や写真のプレビュー表示が明るく鮮やかです。

↑明るい陽が射す屋外でも画面が見やすく、不自由を感じないディスプレイ輝度を実現しています。

背面のデザインも、Pixel 9aからさらに洗練されました。上位のPixel 10シリーズはアイコニックな「カメラバー」を採用していますが、Pixel 10aは、デュアルレンズのメインカメラシステムを搭載していながら、背面が完全なフラット形状にブラッシュアップされました。Pixel 9aでわずかに残っていた“出っ張り”が完全に解消されています。

カメラを下にしてフラットなテーブルの上に置いてみても、抜群の安定感があります。カメラ部分の出っ張りがないと、ポケットやバッグからの出し入れもよりスムーズに感じられます。

↑Pixel 10aはカメラユニットの張り出しがなく、背面が完全にフラットになりました。

Pixelスマホ初の日本限定モデル「Isai Blue」も誕生

通常のカラーバリエーションはオブシディアン（ブラック系）、フォグ（ホワイト系）、ラベンダー（薄い紫）、ベリー（濃いピンク系）の4色展開です。

このほかにも、日本限定で5月20日に登場する「Google Pixel 10a Isai Blue（イサイ・ブルー）」があります。ウルトラマリン系の鮮やかで力強いブルーです。こちらは、日本のクリエイティブカンパニーであるヘラルボニーと共同開発したスペシャルモデルとのこと。

↑グーグルとヘラルボニーが一緒に開発した日本限定モデル「Google Pixel 10a Isai Blue」。256GBのPixel 10aをベースにしています。

このモデル、特別なのはボディカラーだけではありません。ヘラルボニーの契約作家が手がけた独創的なアートをもとに制作されたオリジナルの壁紙がプリインストールされています。このオリジナルの壁紙をベースにして、グーグルが生成AIを活用してつくった「AIアイコン」も揃っています。元になるアートワークのタッチや色合いを活かしたうえで、作家の世界観を忠実に反映するアイコンのデザインに仕上げているわけです。

ほかにもオリジナルのステッカーやアートボックスを前面に押し出し、ユーザーの満足度を高めてくれる限定モデルになっています。Google Storeでの販売価格は、通常モデルで256GBの大容量ストレージを選択した場合と同じ94,900円（税込）です。

↑背面の美しい青色をしっかりとアピールできるように、本体の側面を中心に保護する純正のバンパーが付属します。

Tensor G4に力不足なし。心地よいAI体験

Pixel 10aの頭脳となるチップセットは「Tensor G4」です。2025年モデルのPixel 9aと同じ、グーグルの独自設計による1年前のチップセットですが、実用面でパフォーマンスに不足を感じる場面はありません。Geminiの各機能やゲームの動作もスムーズです。

AIフォト機能については、Pixel 10シリーズの上位モデルから搭載が始まった「カメラコーチ」や「オートベストテイク」が、スタンダードモデルである本機にも拡大しました。カメラコーチは、撮影時にAIが構図やフレーミングをリアルタイムでアドバイスしてくれるため、撮影の知識がなくてもセンスのよい写真が撮れます。

そしてオートベストテイクは、グループフォトを撮る際に複数枚を撮影しておくことで、誰かが目を閉じてしまってもAI編集により全員のいい表情だけをピックアップした1枚の写真に合成できる便利機能です。

これ以外にも、Googleフォトの編集機能がとても使いやすく実用的になっています。例えばGeminiによる「編集サポート」機能を使えば、テキストプロンプトから「料理の写真をもっと明るく美味しそうにして」と入力すると、明るさや色合い、写真の構図を即座に最適化してくれます。

↑AIによる編集サポート。Geminiに音声やキーボードでプロンプトを入力すると、Pixel 10aで撮影した写真の明るさや色合いをより美しく整えてくれます。

特におすすめしたいのが「Googleフォトのオートフレーム」機能です。撮影の前段階でカメラコーチにより構図を作り込む工程も楽しいですが、まずは気兼ねなくシャッターを切り、後からAIに最適な切り出しを任せることで、自分では気づかなかった素晴らしい構図の作品が完成します。これらのAIスマホらしい機能を、Pixel 10aはサクサクと動かせます。

↑構図がイケてないと感じた写真は、オートフレーム機能に依頼するとより映える構図のパターンを提案してくれます。

MacユーザーもPixelを選びやすくなる、Quick ShareのAirDrop対応

2025年11月以降、グーグルのAndroidエコシステムにおけるワイヤレスファイル共有機能「Quick Share」は、アップルのAirDropとの連携に対応しました。スタンダードモデルであるPixel aシリーズとしては、Pixel 10aが初めてAirDrop互換に対応するスマホになります。

筆者は現在MacおよびiPhoneユーザーですが、昨年の秋からメインのスマホにしているiPhone Airのカメラ性能については、特にズームやマクロ撮影に物足りなさを感じることがありました。最近では、Google Pixel 10 Pro XLで撮影し、AirDropでMacに送ってPhotoshopで編集・仕上げをするというワークフローも採り入れています。アップルとグーグルによるOSの垣根を越えたスムーズな連携は、一度体験すると元の環境には戻れないほど快適です。

↑Pixel 10aで撮影した写真などをAirDropでMacに転送。Photoshopなどの写真編集アプリケーションで整えるワークフローがスムーズに構築できました。

このAirDrop対応、当初は上位のPixel 10シリーズからでしたが、のちにPixel 9シリーズの上位モデルにも展開。3月にはサムスンのGalaxy S26シリーズも、Quick ShareによるAirDrop連携に対応しました。約8万円という価格も手頃なPixel 10aシリーズで“エアドロ”ができるようになれば、iPhoneユーザーにとっても極めて魅力的な「最強の2台目スマホ」に、あるいは乗り換え先になる可能性を秘めていると思います。

バランスのよいデュアルレンズカメラシステム

背面に搭載されたデュアルレンズカメラシステムもバランスよくまとまっています。48MPの広角カメラは、Pixel 9a以降からマクロフォーカス撮影にも対応しており、植物や料理など、カメラを被写体に思い切り近づけて迫力あふれる写真とビデオ撮影が楽しめます。

超解像デジタルズームは最大8倍まで対応しています。上位のPixel 10 Proシリーズが搭載する「超解像ズーム Pro」の最大100倍ズームほどのインパクトはないものの、そのぶんAIによる補正が自然に感じられて、デジタルズーム特有の画像の破綻が少ない「使えるズーム」に仕上がっている印象を受けます。

13MPの超広角カメラも描写が安定しており、風景写真から狭い室内での撮影まで幅広くカバーしてくれます。

↑左がPixel 10aのカメラによる超解像8倍ズーム。右はiPhone Airの10倍デジタルズームで撮影した同じ被写体。

安心のタフネス設計。顔認証と指紋認証の両方が使える

Pixel 10aはとても「頑丈なスマホ」です。防塵防水性能はIP68相当を確保しており、水回りや雨の日の屋外での使用も安心できます。ディスプレイのカバーガラスには、米コーニングがミドル・エントリーレンジのモバイルデバイス向けに最適化した「Gorilla Glass 7i」を採用。傷や衝撃に対する耐久性を高めています。

グーグルはPixel 10aを、最大7年間にわたるOSおよびセキュリティのアップデート保証、そして「Pixel Drops」による定期的な機能追加の対象としています。約8万円のスマホでありながら、今後グーグルが提供する最新のAI機能、Android OSを基盤とするイノベーションを長く楽しめることの「お得感」は大きな魅力です。

なお、内蔵バッテリーの容量は5100mAh。Tensor G4チップの性能と電力効率のバランスに合わせた最適化が施されており、実際にバッテリー持ちのよさを実感できます。

あくまで新品の試用環境での参考値ですが、朝にバッテリーを満充電にしてから、外出先で動画視聴に加え、仕事で1〜2時間程度のテザリングを利用した場合でも、1日の終わりには残量がおよそ30％から40％前後まで持ちこたえていました。

↑Pixel 10aは顔認証と指紋認証の両方による画面ロックの解除に対応しています。

生体認証による画面のロック解除については、指紋認証と顔認証の両方をサポートしています。筆者は花粉症持ちなので、屋外でマスクを着用している際でも、Pixel 10aは指紋認証でスムーズにロックを解除できるのでありがたく感じました。レスポンスも極めて良好です。

スタンダードモデルとして特におすすめの1台。2台持ちにも魅力的

Pixel 10aは現行のAndroidスマートフォンにおけるスタンダードモデルの中でも、特におすすめできる選択肢のひとつです。8万円を切る価格ながら、最新のGemini AIの恩恵がフルに得られるだけでなく、AirDropと互換性のあるQuick Shareに対応している点も大きな魅力です。

これから初めてPixelを手にする方はもちろん、iPhoneとの2台持ちでグーグルの最先端AIを体験したい方にとっても、Pixel 10aは非常に魅力的な選択肢になるでしょう。

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