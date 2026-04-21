福建省アモイ市の海通埠頭付近の海域にこのほど、シナウスイロイルカの群れが姿を現し、海面に浮上したり、水中に潜ったり、追いかけ合ったり、じゃれ合ったりしていた。中でも赤ちゃん連れのシナウスイロイルカが特に関心を集めた。共に泳ぎ、寄り添い合うシーンをアマチュア写真家の陳春玲（チェン・チュンリン）さんがドローンで撮影した。人民網が伝えた。中国で国家一級保護動物に指定されているシナウスイロイルカは主に水深