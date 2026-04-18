きょう午後、長野県北部を震源とする地震が相次ぎ、大町市で震度5強を、長野市で震度5弱を観測しました。これまでのところ、けが人は確認されていません。震源に近い大町市の温泉施設。地震の被害の取材中に大きな揺れが起きました。温泉施設の従業員「きょうのはちょっと大きいですね。ビン類が倒れているようですね」地震発生時には、およそ50人の客がいましたが、避難して無事だということです。利用客「縦に揺れたみたいな感じ