犬が『トイレを失敗する』理由５選 トレーニングを頑張っているのに、なぜか愛犬がトイレを失敗してしまう……そんなお悩みを持つ飼い主さんは少なくありません。なぜ犬たちはトイレを失敗してしまうのでしょうか。その理由を深掘りしてみましょう。 1.サイズが体の大きさに対して小さい 犬がトイレを失敗してしまう理由の1つに、トイレサイズが合っていない可能性が指摘できます。一般的に販売されている犬用ト