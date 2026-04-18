犬が『トイレを失敗する』理由５選

トレーニングを頑張っているのに、なぜか愛犬がトイレを失敗してしまう……そんなお悩みを持つ飼い主さんは少なくありません。なぜ犬たちはトイレを失敗してしまうのでしょうか。その理由を深掘りしてみましょう。

1.サイズが体の大きさに対して小さい

犬がトイレを失敗してしまう理由の1つに、トイレサイズが合っていない可能性が指摘できます。一般的に販売されている犬用トイレには、それぞれ「小型犬用」「中型犬用」「大型犬OK」などの記載があることでしょう。

しかし、犬種が同じでも体格はさまざまです。また、トレーニング中の犬は、自分の位置を正しく認識できていないので、少し大きめのトイレの方が成功率が上がる傾向にあります。

2.落ち着かない場所にトイレがある

落ち着かない場所にトイレが設置されている場合、周囲の気配や物音に気を取られてしまい、トイレの正確な位置を認識できなくなることがあります。

たとえば、人が頻繁に行き来する場所にトイレが設置されていると、トイレ中に人が横を通った際、まだ排泄中にもかかわらず歩き出してしまい、トイレを失敗してしまう原因になることもあるでしょう。

3.以前粗相した場所に臭いが残っている

以前、粗相してしまった場所におしっこの臭いが残っていると、犬はその臭いを頼りにトイレの場所を探してしまいます。そして、間違った場所を「ここがトイレだ」と認識してしまい、何度も失敗を繰り返す原因になりがちです。

犬がトイレを失敗してしまったときは、すぐにその場を消臭し、おしっこの臭いを完全に消し去りましょう。

4.排泄することが悪いことだと思っている

トイレを失敗した時に過剰に叱ってしまうと、犬は「ここにトイレをしちゃダメなんだ」ではなく、「おしっこをしたら怒られる」と間違えて学習してしまう恐れがあります。

すると、飼い主の前でおしっこをしなくなったり、隠れてトイレではない場所でおしっこするようになり、なかなかトイレトレーニングが進みません。

5.トイレの場所を認識していない

そもそも「トイレの場所」という認識を持っていなければ、毎回同じ場所におしっこせず、したい時にその場で排泄してしまうでしょう。

きちんと飼い主が「ここでトイレするんだよ」とおしっこタイミングで誘導したり、成功した時に褒めたりして伝えることで、初めて「ここがトイレする場所なんだ」と理解できます。

この段階を踏んでいなければ、犬はトイレの場所を認識することができず、なかなかトイレを覚えることができません。

粗相を減らすための適切なトレーニング

愛犬の粗相を減らすためには、トレーニングのポイントを押さえて、少しずつ、着実にトイレを覚える必要があります。

愛犬の体のサイズに合ったトイレを用意する まずは自由に動けるスペースを制限して失敗のリスクを減らす 愛犬のおしっこタイミングを把握して誘導する 失敗したときは叱らずに黙々と片付ける 粗相した場所は徹底的に消臭する トイレが成功したときはわかりやすく褒めたりご褒美を与える

まずは上記のポイントを確実にこなしましょう。

最初のうちは、トイレを失敗しない環境を作ることも重要です。自由に動き回れる場所を制限して、その中に大きめのトイレスペースを設けることで、強制的にトイレを成功させます。成功したら大袈裟なくらい褒めて、少しずつ適切なトイレサイズに変更していきましょう。

狭くした時にトイレを失敗してしまった場合は、もう一度スペースを広げて、成功体験を積ませます。これを根気強く繰り返していき、狭いスペースで確実にトイレを成功できるようになったら、少しずつ自由に動ける範囲を増やしていきましょう。

まとめ

いかがでしたか。犬のトイレトレーニングは一進一退、根気強く成功体験を積むことがトレーニング完了への近道です。愛犬のペースに寄り添いながら、トイレトレーニングの環境を整えつつ、着実に成功体験を増やしていきましょう。