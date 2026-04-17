6回に3連打を浴びて降板…ベンチで怒り爆発【MLB】パドレス 5ー2 マリナーズ（日本時間17日・サンディエゴ）ドジャースでも活躍した右腕の“ブチギレ”が話題となっている。パドレスのウォーカー・ビューラー投手は16日（日本時間17日）、本拠地で行われたマリナーズ戦に先発登板。5回まで無失点投球を披露し今季1勝目をあげたが、降板直後に見せた感情むき出しの姿に「めちゃくちゃキレてる」とファンが騒然となった。5回まで