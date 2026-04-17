6回に3連打を浴びて降板…ベンチで怒り爆発

【MLB】パドレス 5ー2 マリナーズ（日本時間17日・サンディエゴ）

ドジャースでも活躍した右腕の“ブチギレ”が話題となっている。パドレスのウォーカー・ビューラー投手は16日（日本時間17日）、本拠地で行われたマリナーズ戦に先発登板。5回まで無失点投球を披露し今季1勝目をあげたが、降板直後に見せた感情むき出しの姿に「めちゃくちゃキレてる」とファンが騒然となった。

5回まで好投を続けていたビューラーが6回に突如崩れた。先頭から3連打を浴びて1点を失い、なおも続く無死一、三塁のピンチで無念の降板。ビューラーは交代に納得がいかなかったのか、ベンチに戻ると、グラブを激しく投げつけ怒りを爆発させた。

米メディア「ジョムボーイ・メディア」の野球アカウント「トーキン・ベースボール」は、公式X（旧ツイッター）でその場面を紹介。「ウォーカー・ビューラーは登板の終わり方をうれしく思っていなかった」と綴り、ベンチでのブチギレ動画も公開した。

怒りを露わにした右腕に米ファンも続々反応。SNSには「一体何があったんや」「今季投げたどのフォーシームよりも速いよ」「ドジャースの時と変わってなくて笑った」「激おこビューラー」「普段通りの振る舞いだ」といった声が寄せられた。

2024年までドジャースで活躍したビューラーは、今季からパドレスでプレー。待望の初勝利を掴んだ右腕だったが、移籍後初白星以上の話題を提供する形となってしまった。（Full-Count編集部）