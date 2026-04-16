鬼越・金ちゃん、妻との夜の営みについて熱弁「しないとどんどん恥ずかしくなる」
お笑いコンビ・鬼越トマホークの金ちゃんが、夫婦円満を維持するためのスキンシップの重要性について、自身の家庭ルールを交えながら熱く語った。
『秘密のママ園』のABEMAビデオ限定動画「愚劣のパパ園」では、金ちゃん、ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）、ともしげ（モグライダー）の3人が、パパとしての私生活や夫婦関係について建前なしのトークを展開した。番組内で、結婚4年目にして妻との「女性的なコミュニケーション」が皆無になってしまったというともしげの悩みに対し、金ちゃんは強い危機感を露わにした。
金ちゃんは、子供ができると「パパとママ」という関係になりがちだが、常に「一人の女性」として扱うことが不可欠だと力説。自身の家庭では「寝る前に必ず仲直りする」「1日10回はキスをする」といったルールを徹底していることを明かした。さらに、夜の営みについても言及し、「（スキンシップを）やっていないと、どんどん恥ずかしくなってきちゃう。だから定期的にやったほうがいい」と持論を展開。最初は照れや拒絶があるかもしれないが、夫側から意識的に動くことで、当たり前の日常に戻せると熱弁を振るった。
この意見にはナダルも深く同意し、「家族ではなく、一人の女性として立てるべき」と同調。ナダル自身も、妻と抱きしめ合って踊るほどのスキンシップを欠かさないという。対照的に、妻に触れようとすると息子から「悪役」として斬りつけられ、家庭内での居場所を失いつつあるともしげは、金ちゃんの「自分から動いたほうがいい」というアドバイスに困惑。ナダルから「いきなり触りに行くと事件になる」と釘を刺されつつも、夫婦関係の改善に向けて真剣に耳を傾けていた。