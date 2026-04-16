アメリカのトランプ政権は15日、建国250周年を記念して、首都ワシントンに「凱旋門」を建設する計画を発表しました。景観を損なう恐れがあるとして、物議を醸しています。ホワイトハウスのレビット報道官は15日の会見で、ワシントンに凱旋門を建設する計画を審査機関に提出すると発表しました。凱旋門は建国250周年を記念して高さ250フィート＝およそ76メートルになると説明し「偉大な国家は、国民の誇りと愛国心を育む美しい建造