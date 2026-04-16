・ＮＹダウ４８４６３．７２（－７２．２７） 高値４８７０９．０１ 安値４８２８１．６２ ・Ｓ＆Ｐ５００７０２２．９５（＋５５．５７） ・ナスダック総合指数２４０１６．０１（＋３７６．９３） 出所：MINKABU PRESS