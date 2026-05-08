【ワシントン共同】米FOXニュースの記者は7日、米高官の話として、米軍がイラン南部バンダルアバスとホルムズ海峡に近いケシム島の港を攻撃したとX（旧ツイッター）に投稿した。高官は戦闘再開や停戦終了ではないと説明している。