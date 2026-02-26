Photo: 千葉顕弥 いつか絶対に形にしたいと思い続けて25年。やっと叶えることができました。 「マチルダ 悪魔の遺伝子」監督 遠藤久美子 世界旅行に行きたい。お金持ちになりたい。有名になりたい─── 人にはそれぞれ人生を動かす動機がある。世界でも類を見ない長編AI映画を制作した遠藤久美子さんにとってのそれは、「過去に見たビジョンを形にしたい」だった。