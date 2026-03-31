【モデルプレス＝2026/03/31】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していたりんかが3月29日、自身のInstagramを更新。26日に石川県で開催された「COLORS JAPANpresents GIRLS MEETING KANAZAWA」の衣装ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】「今日好き」“日本一イケメン高校生”の恋人「天才的なスタイル」ミニスカからスラリ美脚◆りんか、美ウエスト＆美脚輝く衣装ショッ