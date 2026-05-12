ドイツの名匠ヴェルナー・ヘルツォークの新作映画「Bucking Fastard」が、第79回カンヌ国際映画祭での上映を取りやめたことが分かった。製作側によると、主催者側が同作をパルム・ドールを争うコンペティション部門ではなく、コンペ外での上映としたことを受け、ヘルツォーク監督がプレミアを辞退したという。 【写真】「ロード・オブ・ザ・リング」監督カンヌで名誉パルムドール受賞へ