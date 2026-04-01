恩人とタッグを組んで俳優の小栗旬（43）が、年内公開予定の日米合作映画「バッド・ルーテナント:トウキョウ」で、ハリウッド女優リリー・ジェームズ（36）とダブル主演を務めることが発表された。同作は、1992年の「第45回カンヌ国際映画祭」で話題となった映画「バッド・ルーテナント/刑事とドラッグとキリスト」（アベル・フェラーラ監督）を原案に、今作がハリウッドデビューとなる三池崇史監督（65）が東京を舞台に再構築し