英国のUFO研究家で映画監督のマーク・クリストファー・リーが、エイリアンの存在公表（ディスクロージャー）に備えるための実践的ガイドブック「UFO Disclosure And How To Survive It」を上梓した。米国議会での公聴会や国防総省の報告書、内部告発者の増加を受け、リーは「人類最大のパラダイムシフト」が目前に迫っていると確信している。 【写真】ガチで出版！これが“UFOサバイバル”