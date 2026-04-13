【ワシントン＝中根圭一】月の裏側を回り、地球からの距離が人類史上最遠となる４０万６７７１キロ・メートルに到達した宇宙船「オリオン」の宇宙飛行士４人が１１日、活動拠点のある米テキサス州ヒューストンに戻った。ジョンソン宇宙センター近くの空港に設けられた報告会の会場に着くと、家族や訓練中の飛行士らが立ち上がって拍手を送った。有人月周回探査計画「アルテミス２」を完了した飛行士が１０日に帰還してから、公