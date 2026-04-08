アメリカが主導する有人月探査計画「Artemis（アルテミス）」で初めての有人ミッションとなる「Artemis II（アルテミスII）」。NASA（アメリカ航空宇宙局）によると、人類の最遠到達記録の更新や月面への最接近といった歴史的なフライバイを無事に終え、ミッション7日目を迎えたクルーたちを乗せた宇宙船「Orion（オリオン、オライオン）」は、地球への帰還の途についています。【▲ Artemis IIミッションのOrion宇宙船から撮影さ