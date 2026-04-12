Image: CircuitMess NASAの有人月探査ミッション「アルテミスII」が始動し、予定通りであれば4月11日にはオリオン宇宙船が地球に戻ってきているはず。約50年ぶりに人類が見た地球。アルテミスIIから写真が届いたよ月やNASAへの関心がぐぐっと上がっているこのタイミングで、NASA公認のスマートウォッチ「NASA Artemis Watch 2.0」はいかがでしょうか？ 自分でプログラムを組んで進化Artemis