株式会社サイトロンジャパンは、NAKOHブランドの鏡筒「60GT」と専用オプションを3月27日（金）に発売した。 NAKOHは、奈光株式会社の天体望遠鏡ブランド。1月に同ブランド製品の取り扱い開始を発表していた。 60GT 有効口径60mm、焦点距離360mm、口径比F6の3枚玉アポクロマート（APO）光学系を採用した天体望遠鏡。日本製SDガラス1枚とEDガラス1枚を使用し、それぞれの異常分散特性を活用することで異なる波長の光