日本時間の2026年4月2日にアルテミスIIミッションのオリオン宇宙船が打ち上げられました。アルテミスIIミッションは月のフライバイを行う計画で、オリオン宇宙船は記事作成時点も月に向けて飛行を続けています。そんなオリオン宇宙船から撮影された地球の写真がNASAの公式サイトで公開されています。Journey to the Moon - NASAhttps://www.nasa.gov/gallery/journey-to-the-moon/Thinking of You, Earth - NASAhttps://www.nasa.g