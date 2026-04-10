米航空宇宙局（NASA）やカナダ宇宙庁の宇宙飛行士を乗せた宇宙船「オリオン」が月の周りを飛行し、地球に帰還しています。「アルテミス2」ミッションで宇宙へ飛び立った4人の宇宙飛行士たちは、機内に「iPhone 17 Pro Max」を持ち込み、宇宙空間から驚くほど美しい月や地球の姿を撮影しているのです。 ↑iPhone 17 Pro Maxが捉えた地球（画像提供／NASA）。 私たちが地上からスマホで月を撮影しようとしても、なかなかうまく