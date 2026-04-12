【ゴルフは本当に面白い！】【ゴルフは本当に面白い！】潮田玲子さん（1）いいショットを打っても「クセ」が抜けず、クラブを持って走っちゃうんです田中ウルヴェ京さん（1）1988年のソウルオリンピックを最後に現役引退し、新卒でミズノに入社しました。新入社員研修を受けながら、東京シンクロクラブのコーチと日本代表のアシスタントコーチもしていいと水野正人社長（当時）が優遇してくださいました。上司の上治丈太郎さ