4月9日までに更新されたフジテレビ『突然ですが占ってもいいですか?』のTVer限定配信に出演した俳優の伊勢谷友介が、2020年大麻取締法違反（所持）逮捕時の心境を明かした。「伊勢谷さんは2020年9月8日、都内の自宅で大麻を所持して逮捕。12月22日に懲役1年、執行猶予3年の判決を受けています。番組では旧知の仲のヘアメイクとともに出演。ホロスコープ占いを受けた際に、運気が落ちている時期について《まあ、御用になってい