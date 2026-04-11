キヤノンのフルサイズミラーレスカメラ「EOS R5 Mark II」は、裏面照射の積層CMOSセンサーを採用している 最近のカメラに搭載されるイメージセンサーにおいて、「積層センサー」という言葉を目にする機会が増えてきました。上位モデルの訴求ポイントとして扱われることが多く、連写性能や動画性能、電子シャッターの使いやすさと一緒に語られることも少なくありません。 ただ、読者の