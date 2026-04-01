『FIFAワールドカップ2026』の欧州予選プレーオフ決勝の4試合が31日に行われ、W杯本大会に出場する4チームが決定した。欧州予選プレーオフのパスAでは、共に3大会ぶりの本大会出場を目指すボスニア・ヘルツェゴヴィナ代表とイタリア代表が対戦。先手を奪ったがイタリアだったが、前半終盤に退場者を出すと後半に追いつかれて1−1のままPK戦に突入。そのPK戦を4ー1で制してパスAを勝ち抜いたボスニア・ヘルツェゴビナ代表が本大