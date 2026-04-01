激闘に次ぐ激闘の末に欧州最後の4枠が決定！ 2試合がPK戦決着…日本の相手＆イタリアの命運は？／W杯欧州予選PO決勝
『FIFAワールドカップ2026』の欧州予選プレーオフ決勝の4試合が31日に行われ、W杯本大会に出場する4チームが決定した。
欧州予選プレーオフのパスAでは、共に3大会ぶりの本大会出場を目指すボスニア・ヘルツェゴヴィナ代表とイタリア代表が対戦。先手を奪ったがイタリアだったが、前半終盤に退場者を出すと後半に追いつかれて1−1のままPK戦に突入。そのPK戦を4ー1で制してパスAを勝ち抜いたボスニア・ヘルツェゴビナ代表が本大会のグループBに入り、カナダ代表、スイス代表、カタール代表と対戦する。
本大会で日本代表と同じグループFに入るパスBは、スウェーデン代表とポーランド代表が激突し、スウェーデン代表が3−2で勝利。初戦はチュニジア代表と、2戦目がオランダ代表、そして3戦目に日本代表と対峙する。
パスCではトルコ代表がコソボ代表に1−0で勝利し、2002年日韓大会以来となる3回目のW杯出場を決めた。本大会ではグループDに入り、オーストラリア代表、パラグアイ代表、アメリカ代表とグループステージ突破を争う。
パスDはチェコ代表とデンマーク代表が対戦。1−1の同点で迎えた延長でも互いに1点ずつを奪い合って2−2で決着はPK戦に。そのPK戦を3−1で制したチェコが2006年のドイツ大会以来となる本大会出場を決めた。チェコはグループAで、韓国代表、南アフリカ代表、メキシコ代表と戦うことになる。
対戦結果は以下の通り。
■欧州予選プレーオフ決勝
【パスA】
ボスニア・ヘルツェゴヴィナ代表 1−1（PK戦：4−1） イタリア代表
【パスB】
スウェーデン代表 3−2 ポーランド代表
【パスC】
コソボ代表 0−1 トルコ代表
【パスD】
チェコ代表 2−2（PK戦：3−1） デンマーク代表
欧州予選プレーオフのパスAでは、共に3大会ぶりの本大会出場を目指すボスニア・ヘルツェゴヴィナ代表とイタリア代表が対戦。先手を奪ったがイタリアだったが、前半終盤に退場者を出すと後半に追いつかれて1−1のままPK戦に突入。そのPK戦を4ー1で制してパスAを勝ち抜いたボスニア・ヘルツェゴビナ代表が本大会のグループBに入り、カナダ代表、スイス代表、カタール代表と対戦する。
パスCではトルコ代表がコソボ代表に1−0で勝利し、2002年日韓大会以来となる3回目のW杯出場を決めた。本大会ではグループDに入り、オーストラリア代表、パラグアイ代表、アメリカ代表とグループステージ突破を争う。
パスDはチェコ代表とデンマーク代表が対戦。1−1の同点で迎えた延長でも互いに1点ずつを奪い合って2−2で決着はPK戦に。そのPK戦を3−1で制したチェコが2006年のドイツ大会以来となる本大会出場を決めた。チェコはグループAで、韓国代表、南アフリカ代表、メキシコ代表と戦うことになる。
対戦結果は以下の通り。
■欧州予選プレーオフ決勝
【パスA】
ボスニア・ヘルツェゴヴィナ代表 1−1（PK戦：4−1） イタリア代表
【パスB】
スウェーデン代表 3−2 ポーランド代表
【パスC】
コソボ代表 0−1 トルコ代表
【パスD】
チェコ代表 2−2（PK戦：3−1） デンマーク代表