運動中のほか、就寝中に突然襲ってくる“足のつり”。就寝中に足がつった経験がある人は、SNSで「阿鼻（あび）叫喚」「めっちゃ痛かった」「痛みが残ったまま出勤」とつづっていたりもします。突然の強い痛みに驚き、どう対処すればよいのか迷った経験者も多いのではないでしょうか。実は、足がつる背景には脱水やミネラル不足、冷えなど、日常の生活習慣が関わっていることがあります。今回は、足がつる原因と正しい対処法、避