アメリカの「締め出し」が推進力に「中国は『完璧なAIができるまで待つ』という発想をしていません。そこそこの出来のAIを積んだ安価なロボットを大量に現場へ投入し、実際の稼働データでさらにAIを鍛えていく。開発から実用まで、すべての段階を実験と捉える中国はいまや、AI開発の脅威と言えるでしょう」（AI教育プラットフォーム「Anytutor．A鄯」のCEO・王士銘氏）かつて中国製品といえば、「パクり」の代名詞だった。ア