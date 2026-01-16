Hugging Faceのコミュニティスペース上で公開されている「UGI Leaderboard」はAIモデルのさまざまな評価点をランキング形式で比較することができます。主な評価点には「センシティブな質問への応答能力」「センシティブな議論や話題への応答意欲や幅」を計測したものがあり、どのAIは検閲がゆるくて他のAIが拒否しがちな質問にも回答してくれるのかを見ることができます。UGI Leaderboard - a Hugging Face Space by DontPlanToEnd